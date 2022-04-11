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ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekiliş sorgulama ekranı-11 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da pazartesi günü canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Şans oyunu tutkunlarının beklediği 11 Nisan On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişi 72.760,90 TL'nin sahibi oldu. On Numara bilet sorgulamaları ve On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden öğrenilecek. İşte, 11 Nisan 2022 On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı...

1/3ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekiliş sorgulama ekranı-11 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı

11 Nisan tarihli On Numara canlı çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Pazartesi ve cuma günleri çekilişi yapılan On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam noter huzurunda saat 20:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinde ikramiye 3 kişiye çıktı. On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 3 kişi 72.760,90 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online