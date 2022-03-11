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On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 11 Mart 2022: Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları noter huzurunda belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 11 Mart On Numara sonuçlarına göre bu akşam 10 bilen 1 kişi 487.322,20 TL'nin sahibi oldu. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleşen On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan ya da telefondan tek tıkla sorgulanacak. İşte, 11 Mart 2022 On Numara sonuçları ve On Numara ikramiye bilet sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 11 Mart 2022: Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi

11 Mart On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi cuma akşamı gerçekleşti. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı haftanın son On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00’da gerçekleştirildi. On Numara çekilişinin sonuçlarına göre bir kişi ikramiyeyi kazandı. Heyecanla takip edilen On Numara bilet sorgulamalarınızı telefon ile mobil uygulamadan da ya da aşağıdaki gerçekleştirebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/311 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 1 kişi 487.322,20 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online