On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 11 Mart 2022: Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi

11 Mart On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi cuma akşamı gerçekleşti. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı haftanın son On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00’da gerçekleştirildi. On Numara çekilişinin sonuçlarına göre bir kişi ikramiyeyi kazandı. Heyecanla takip edilen On Numara bilet sorgulamalarınızı telefon ile mobil uygulamadan da ya da aşağıdaki gerçekleştirebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 1 kişi 487.322,20 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.