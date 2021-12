On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 10 Aralık 2021: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi

On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar haftanın son çekilişi ile belirlendi. Bu akşam Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.