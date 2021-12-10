On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 10 Aralık 2021: On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi
On Numara sonuçları canlı çekiliş heyecanı ile belli oldu. Pazar ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'nın bu akşamki çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Zengin olmak isteyenlerin merakla beklediği haftanın son On Numara sonuçlarına göre 243.564,30 TL 1 kişiye çıktı. 10 Aralık On Numara canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar "millipiyangoonline.com" sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, On Numara sonucu bilet sorgulama ekranı ve çekilişte çıkan rakamlar.
On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar haftanın son çekilişi ile belirlendi. Bu akşam Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 20:00'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve Hurriyet.Com.Tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
10 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Heyecan dolu çekilişin ardından 10 Aralık tarihli On Numara sonuçları ilan edildi. Bu akşam büyük ikramiye 1 kişiye çıkarken, 41 kişi de 3.142,55 TL kazandı. On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.