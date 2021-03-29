On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 29 Mart On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından bu akşam yapılan On Numara çekilişinde heyecan seviyesi büyük ikramiye ile beraber katlandı. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekilişi ile ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline’da yayınlandı. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları ikramiye bilgilerini online olarak sorgulamaya başladı. Gözler şimdi On Numara çekiliş sonuçlarında. İşte, 29 Mart On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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29 Mart On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Haftanın ilk On Numara çekilişi ile şanslı rakamlar ilan edildi. Heyecanlı çekiliş sonrası, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da sorgulamaya açıldı. On Numara sonuçlarınızı ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.
1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında saat 20.00’de çekiliyor.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
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ON NUMARA OYUNUNUN KURALLARI
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.