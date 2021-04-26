On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 26 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranında
On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları bu akşam belli oldu. Kazandıran numaralar millipiyangoonline.com ekranı üzerinden yayınlandı. On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ekranı üzerinden bilet numarası ile sorgulanabilecek.On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. İşte, 26 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara sonuçları ile ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları online sorgulanacak.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.