On Numara sonuçları canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 20 Kasım On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından On Numara çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline’da erişime açıldı. 20 Kasım On Numara çekilişinin sonuçları online olarak sorgulanacak. On Numara sonuçları zengin olmak isteyenleri yine hayallerine kavuşturacak. Noter huzurunda, canlı yayında yapılan çekiliş pazartesi ve cuma günleri düzenleniyor. İşte, 20 Kasım On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00’de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden On Numara sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz. İşte, On Numara sorgulama ekranı...
On Numara çekilişi bu akşam 20.00’de gerçekleşti. Çekiliş sonrası şanslı rakamlar belli oldu. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.