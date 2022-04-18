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On Numara sonuçları canlı çekiliş 2022 sorgulama: 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın iki günü cuma ve pazartesi günleri gerçekleşen On Numara'da bir canlı çekiliş heyecanı daha yaşandı. Sisal Şans tarafından 18 Nisan tarihli On Numara çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği çekiliş sonrası bu akşam On Numara'da hangi numaraların çıktığı On Numara sonuç sorgulama ekranından öğrenilecek. Heyecanla beklenen On Numara sonuçlarına göre 1 kişi 483.713,10 TL'nin sahibi oldu. İşte, 18 Nisan 2022 On Numara sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları canlı çekiliş 2022 sorgulama: 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

18 Nisan On Numara canlı çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi noter huzurunda saat 20:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye devretti. On Numara bilet sorgulamalarını ve çekilişte çıkan numaraları aşağıdaki ekrandan ya da millipiyangoonline.com sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 483.713,10 TL devretti, 4.267,10 TL de 29 şanslı kişiye çıktı.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online