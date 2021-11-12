On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı yayınlandı! İşte 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar
On Numara sonuçları bu akşam ilan edildi. Sisal Şans tarafından 12 Kasım tarihli On Numara canlı çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiyesi ile düzenlenen çekilişte heyecan artarken, kazandıran numaralar erişime açıldı. millipiyangoonline.com'dan yayınlanan On Numara sonuçlarına göre 243.963,30 TL 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları online sorgulama ekranından öğrenilecek. Peki, On Numara'nın bu akşamki çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 12 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ve sonuç ekranı erişime açıldı. Cuma akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, 243.963,30 TL 1 kişiye çıktı, 20 kişi ise 6.445,15 TL kazandı. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğini On Numara sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz.
12 Kasım On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
3
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.br> Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.