On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 25 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kievde patlama sesleri Elektrik santralini vurdular... Putini de listeye aldılarKiev'de patlama sesleri! Elektrik santralini vurdular... Putin'i de listeye aldılar#Rusya
Eski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktıEski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktı#Poroşenko
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunuRusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu#Rusya
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Bakan Çavuşoğlundan Putinin darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemezBakan Çavuşoğlu'ndan Putin'in darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemez#Ukrayna
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
Putinden Ukrayna Ordusuna çağrı: Hükümeti indirinPutin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Müzakere yeri anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu'Müzakere yeri' anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu#Kremlin
Covid-19da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardıCovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardı#Koronavirüs
CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorumCNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum#Ukrayna
Rusyadan Ukraynaya bir hamle daha... Korkutan tahmin Dünyaya yayılır mıRusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Korkutan tahmin! Dünyaya yayılır mı?#Siber Saldırı
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
İnanılmaz anlar Hepsi tek tek sıralandıİnanılmaz anlar! Hepsi tek tek sıralandı#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 25 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Milli Piyango Online#Sisal Şans

On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara canlı çekilişi 25 Şubat Cuma akşamı gerçekleşti. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan bu akşamki On Numara sonuçlarına göre 1 kişi 248.386,60 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online'ın millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden, noter huzurunda düzenlenen On Numara sonuçları ve On Numara bilet sorgulamaları gerçekleşecek. İşte, 25 Şubat On Numara sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

1/3On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 25 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi saat 20:00’da yapıldı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edildi. Çekiliş sonrası açıklanan On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 talihliye çıktı. Heyecanla takip edilen On Numara çekilişinde 10 bilen talihliler ikramiyenin kazananı oluyor.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam 10 bilen 1 kişi 248.386,60 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Milli Piyango Online#Sisal Şans