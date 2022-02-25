On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 25 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi saat 20:00’da yapıldı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edildi. Çekiliş sonrası açıklanan On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 talihliye çıktı. Heyecanla takip edilen On Numara çekilişinde 10 bilen talihliler ikramiyenin kazananı oluyor.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam 10 bilen 1 kişi 248.386,60 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.