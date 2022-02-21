On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı 2022 Milli Piyango Online'da! 21 Şubat On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu

21 Şubat tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi pazartesi akşamı saat 20:00’da gerçekleştirildi. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği On Numara çekilişinin sonuçlarına göre bir kişi ikramiyeyi kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Heyecanla takip edilen 21 Şubat On Numara bilet sorgulamalarınızı telefon ile mobil uygulamadan da öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 1 kişi 495.260,05 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.