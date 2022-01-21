On Numara sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 21 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Onlie'da açıklandı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.



Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.



Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.