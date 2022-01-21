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On Numara sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 21 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Onlie'da açıklandı

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekilişi 21 Ocak Cuma günü gerçekleşti. Milli Piyango Online'da yapılan On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarına göre 239.276,30 TL bir kişiye çıktı. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri çekilen On Numara'nın sonuçları ile ikramiye bilgileri tek tıkla görüntülenebilecek. İşte, 21 Ocak 2022 On Numara ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3On Numara sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 21 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Onlieda açıklandı

21 Ocak 2022 tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Sisal Şans tarafından On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. 30 kişi de 4.241,95 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/321 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

21 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam ON Numara'da büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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