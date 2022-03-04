Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı: 4 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Her hafta pazartesi ve cuma günleri çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 4 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 1 kişi 251.087,30 TL'yi kazandı. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Milli Piyango Online'ın internet sitesi www.millipiyangoonline.com'dan yayınlandı. İşte, 4 Mart On Numara sonuçları ve On Numara sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı: 4 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.comda

4 Mart tarihli On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu tutkunları tarafından beklenen On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekiliş sonuçlarına göre ikramiye 1 kişiye çıktı. 4 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulamanızı mobil uygulamadan telefon ile ya da aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/34 MART ON NUMARA SONUÇLARI

4 MART ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam On Numara'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online