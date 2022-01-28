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On Numara sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı: 28 Ocak On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da!

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar belirlendi. Bu akşamki On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından 28 Ocak Cuma gerçekleşti. Küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numaranın çekildiği On Numara çekilişinde 1 kişi 245.379,30 TL'nin sahibi oldu. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. On Numara bilet sorgulamaları online ekran üzerinden ya da telefondan mobil uygulama ile tek tıkla gerçekleşecek. İşte, 28 Ocak 2022 On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

1/3On Numara sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı: 28 Ocak On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda

28 Ocak 2022 tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Pazartesi ve cuma günleri çekilen On Numara'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişinin sonuçlarına göre 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Bu akşamki On Numara Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/328 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

28 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Bu akşam On Numara'da büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online