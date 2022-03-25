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ON NUMARA SONUÇLARI 2022! 25 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları bilet-ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da belli oldu

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı çekilişin ardından bu akşamki On Numara sonuçları belli oldu. Pazartesi ve cuma günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 25 Mart tarihli çekilişinde 10 bilen 1 kişi 257.535,15 TL'nin sahibi oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgi gören On Numara canlı çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com adresinden öğrenilecek. İşte, 25 Mart 2022 On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar ve On Numara bilet-ikramiye sorgulama ekranı...

1/3ON NUMARA SONUÇLARI 2022 25 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları bilet-ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda belli oldu

25 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın son On Numara çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 şanslı kişiye çıktı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan 25 Mart On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 1 kişi 257.535,15 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online