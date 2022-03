ON NUMARA SONUÇLARI 2022! 25 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları bilet-ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da belli oldu

25 Mart On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın son On Numara çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 şanslı kişiye çıktı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan 25 Mart On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.



ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN