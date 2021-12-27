On Numara sonuçları 2021 sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 27 Aralık On Numara canlı çekiliş sonucu açıklandı
On Numara sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango Online'da Sisal Şans tarafından gerçekleşen On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarına göre 468.031,05 TL devretti. Heyecanla beklenen haftanın ilk On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online ekran üzerinden erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri çekilen On Numara'nın sonuçları ile ikramiye bilgileri tek tıkla görüntülenebilecek. Peki, bu akşamki On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 27 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
27 Aralık 2021 tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. 32 kişi de 3.851,50 TL kazandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.