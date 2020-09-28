On Numara saat kaçta çekilecek? On Numara sonuçları canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da
On Numara çekiliş saati için geri sayım başladı. Her hafta pazartesi akşamı gerçekleştirilen On Numara çekilişi, son 2 haftadır büyük ikramiyenin devredilmesi dolayısıyla bu hafta yaklaşık 1 milyon liralık büyük ödülün sahibini arayacak. On Numara sonuçları Millipiyanoonline.com'dan canlı olarak yayınlanan çekiliş ile açıklanacak. Peki, On Numara saat kaçta çekilecek? İşte, On Numara çekiliş saati bilgileri
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On Numara çekiliş sonuçları, bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile açıklanacak. Sonuçlar bilet sorgulama ekranı ile online olarak da sorgulanabilecek
Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak öğrenebilirsiniz.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.