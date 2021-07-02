On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara 2 Temmuz 2021 sonuçları için geri sayım
Haftanın iki günü gerçekleştirilen On Numara’nın 2021 temmuz ayı çekilişinin ilki bugün gerçekleştirilecek. On Numara sonuçları millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta? İşte On Numara 2 Temmuz 2021 sonuçları ve bilet sorgulama hakkında detaylar…
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On Numara’da bir çekiliş daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının tercihleri arasında bulunan On Numara’da yeni çekiliş bugün gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, çekiliş saatine odaklandı.
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Heyecanla beklenen On Numara’da çekiliş saat 20:00’da başlayacak. On Numara çekilişi Milli Piyango Online ekranı üzerinden görüntülenebilecek.
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Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.