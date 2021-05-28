On Numara çekilişi saat kaçta? İşte 28 Mayıs On Numara çekilişinde son durum
On Numara sonuçları ile bu akşam şanslı numaralar sahiplerini bulacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşecek canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresinden erişime açılacak. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta?
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Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği şans oyunlarından On Numara çekilişi ile gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Haftanın son On Numara çekilişi ile ikramiye bilgileri de online görüntülenecek. İşte, 28 Mayıs On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı...
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
On Numara'nın çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.