On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? 17 Mayıs On Numara sonuçları için geri sayım
17 Mayıs On Numara sonuçları için geri sayım devam ediyor. On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, On Numara çekilişi saatine odaklandı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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On Numara'da bir çekiliş heyecanı daha yaşanıyor. Yeni haftanın ilk On Numara çekilişi 17 Mayıs tarihine denk geldi. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecekler.
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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
On Numara pazartesi, Şans Topu ise çarşamba günü saat 20.00'da çekiliyor. Bu çekilişleri de online olarak izlemek mümkün.
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On Numara Nasıl Oynanır?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.