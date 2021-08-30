On Numara çekilişi saat kaçta? 30 Ağustos On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak
On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla On Numara sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Peki, 30 Ağustos On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte çekiliş saati ve sorgulama ekranı
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30 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Çekiliş saat 20:00’de gerçekleştirilecek. Şans oyununu oynayanlar Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandıktan sonra On Numara çekilişinin sonuçlarını millipiyangoonline’dan sorgulayabilecekler. On Numara sonuçları ile ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.