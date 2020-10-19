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Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 15:27 | 

On Numara çekilişi saat kaçta? 19 Ekim On Numara sonuçları millipiyangoonline’da olacak

On Numara sonuçları her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır?

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On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. 19 Ekim On Numara çekilişi bu akşam 20.00’de yapılacak. Şanslı numaralar millipiyangoonline’da yayınlanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki ekran üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2ON NUMARA NASIL OYNANIR
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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