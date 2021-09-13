MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOn Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım
GeriGündem On Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 09:01 | 

On Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş erken saatlerden itibaren başladı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği On Numara'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

On Numara haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişinin sonuçları diğer oyunlar gibi önce canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden açıklanıyor.

2

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları 20:00'da belli olacak.

3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi