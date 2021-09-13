On Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş erken saatlerden itibaren başladı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği On Numara'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?
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On Numara haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara çekilişinin sonuçları diğer oyunlar gibi önce canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden açıklanıyor.
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Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları 20:00'da belli olacak.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.