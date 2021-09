Gündem Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 09:01 | 13 Eylül 2021 - 09:01

On Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş erken saatlerden itibaren başladı. Şans oyunu tutkunlarının rağbet gösterdiği On Numara'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?