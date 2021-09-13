On Numara çekilişi saat kaçta? 13 Eylül On Numara çekilişi için geri sayım

ON NUMARA NASIL OYNANIR? Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.