Gündem Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 18:19 | 07 Eylül 2020 - 18:19

On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? On Numara sonuçları canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da..

On Numara çekilişi için geri sayım devam ediyor. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan canlı gerçekleştirilecek yayın ile haftanın ikramiye sonuçları belirlenecek. Çekilişin ardından bilet numaranız ile millipiyangoonline.com'dan On Numara ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz. Peki, On numara çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? İşte 7 Eylül On Numara çekilişiyle ilgili detaylar.