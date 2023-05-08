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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA (millipiyangoonline.com) - 8 Mayıs 2023 On Numara Çekiliş Sonuçları açıklandı; 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

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#On Numara Çekiliş Sonuçları#On Numara Sorgulama Ekranı#On Numara Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 22:32

On Numara çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. 8 Mayıs tarihli On Numara canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Heyecanla beklenen bu akşamki On Numara sonuçları, çekilişin hemen ardından, Milli Piyango Online On Numara sorgulama ekranından ilan edildi. Toplam 6 kategoride çekilen bu akşamki On Numara sonuçları ile 10 bilen 1 kişi 1.010.846,90 TL kazandı. millipiyangoonline.com internet adresinden bilet kupon bilgileri girilerek On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulamaları gerçekleşiyor. İşte, 8 Mayıs 2023 On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA (millipiyangoonline.com) - 8 Mayıs 2023 On Numara Çekiliş Sonuçları açıklandı; 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

8 Mayıs 2023 On Numara sonuçları bu akşam açıklandı. Heyecanla beklenen haftanın birinci On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Büyük ikramiyesiyle canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından On Numara sorgulama ekranı, Milli Piyango Online'dan erişime açıldı. Bu akşamki On Numara çekilişinde büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. 9 bilen 25 kişi de 7.074,15 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/38 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

8 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

8 Mayıs Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen 1 kişiye çıktı. On Numara'da bir sonraki çekiliş cuma günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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