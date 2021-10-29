On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı: 29 Ekim On Numara sonuçları millipiyangoonline'da
On Numara sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Haftanın son On Numara canlı çekilişi 29 Ekim tarihinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. En çok rağbet gören şans oyunlarından On Numara'nın çekiliş sonuçlarına göre 240.457,10 TL 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan online olarak sorgulanacak. Peki, bu akşamki On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 29 Ekim On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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29 Ekim On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar ve kazandıran numaralar Millipiyangoonline.com adresinden kamuoyuna duyuruldu. 1 kişi 240.457,10 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olurken 35 kişi de 3.640,95 TL kazandı.
Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.