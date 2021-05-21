On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı! İşte 21 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı!
On Numara sonuçları ile bu akşam şanslı numaralar sahiplerini buldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresinden erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği şans oyunlarından On Numara çekilişi ile gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Haftanın son On Numara çekilişi ile ikramiye bilgileri de online görüntülenecek. İşte, 21 Mayıs On Numara sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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21 Mayıs 2021 tarihli On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişte büyük ikramiye olarak belirlenen 230.381,60 TL bir kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan online sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak sorgulanabilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.