ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ikramiye (bilet) sorgulama ekranı | 5 Haziran 2023 On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı; 659 bin TL devretti!

5 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu, sorusu yanıt buldu. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da pazartesi günü yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 9 bilen 20 kişi de 8.173,30 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.



