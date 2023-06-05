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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ikramiye (bilet) sorgulama ekranı | 5 Haziran 2023 On Numara sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı; 659 bin TL devretti!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 20:39

On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar, pazartesi akşamı canlı çekilişle belli oldu. Sisal Şans 5 Haziran 2023 On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Toplam 6 kategoride çekilen On Numara'da şanslı numaralar canlı yayında belirlenirken, şans oyunu tutkunlarının gözü kulağı da On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca, tam 659.821,59 TL'lik büyük ikramiye devretti. Heyecanla beklenen On Numara'da ikramiye sorgulamaları online ekran Milli Piyango Online'dan gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 5 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye (bilet) online sorgulama sayfası.

1/3ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ikramiye (bilet) sorgulama ekranı | 5 Haziran 2023 On Numara sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı; 659 bin TL devretti

5 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu, sorusu yanıt buldu. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da pazartesi günü yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 9 bilen 20 kişi de 8.173,30 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/35 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

5 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

5 Haziran Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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