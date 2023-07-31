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On Numara çekiliş sonuçları (canlı çekiliş) sorgulama ekranı: Milli Piyango Online 31 Temmuz 2023 On Numara sonuçları AÇIKLANDI; 311.844,27 TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 20:54

On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından erişime açıldı. Heyecanla beklenen haftanın birinci On Numara canlı çekilişi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara'da 10 bilen çıkmayınca tam 311.844,27 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte 9 ve 8 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak On Numara oyunu oynayan şans oyunu meraklıları On Numara sonuçları sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan kazançlarını öğrenebilecekler. İşte, 31 Temmuz 2023 On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3On Numara çekiliş sonuçları (canlı çekiliş) sorgulama ekranı: Milli Piyango Online 31 Temmuz 2023 On Numara sonuçları AÇIKLANDI; 311.844,27 TL devretti

31 Temmuz On Numara sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Pazartesi akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, 10 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Öte yandan 9 bilen 23 talihli ise 7.199,50 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/331 TEMMUZ 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

31 TEMMUZ 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

31 Temmuz 2023 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 311.844,27 TL devretti.

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3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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