On Numara çekiliş sonuçları (canlı çekiliş) sorgulama ekranı: Milli Piyango Online 31 Temmuz 2023 On Numara sonuçları AÇIKLANDI; 311.844,27 TL devretti!

31 Temmuz On Numara sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Pazartesi akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, 10 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Öte yandan 9 bilen 23 talihli ise 7.199,50 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN