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Gündem
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 16:24 | 

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta?

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. On Numara çekilişinde ikramiye tutarı ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da çekilişin hemen ardından yayınlanacak. Peki On Numara çekilişi saat kaçta?

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1

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da yapılacak. Çekilişin hemen ardından sonuç sorgulama ekranı aktif olacak..

2

ON NUMARA SONUÇLARI ÇEKİLİŞİN ARDINDAN MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA

ON NUMARA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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