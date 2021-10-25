On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: 25 Ekim On Numara sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu!
On Numara sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Bu akşam Sisal Şans tarafından 25 Ekim On Numara canlı çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Büyük ikramiyesi ile düzenlenen çekilişte heyecan artarken, kazandıran numaralar erişime açıldı. millipiyangoonline.com'dan yayınlanan On Numara sonuçlarına göre 228.785,55 TL 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları online sorgulama ekranından öğrenilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 25 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Pazartesi akşamı yapılan canlı On Numara çekilişinde, büyük ikramiye sahibini buldu. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğini On Numara sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
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İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.