On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 31 Ağustos On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği On Numara çekilişi millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ilan edildi. Gözler şimdi, On Numara sonuç sorgulamalarında.. Peki, 31 Ağustos On Numara çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da millipiyangoonline.com'dan canlı yapılan çekiliş ile sonuçlandı. Bilet numaranız ile On Numara biletinize isabet eden ikramiye tutarını online olarak da öğrenebilirsiniz.. İşte, 31 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları...
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. On Numara sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden gerçekleşiyor.
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Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.