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Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 04:25 | 

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu - 26 Ekim 2020 On Numara sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - Tıkla bilet sorgula

On Numara sonuçları için heyecanlandıran bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen canlı On Numara çekilişinin sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar bu akşam Millipiyangoonline.com'dan kamuoyuna duyuruldu. On Numara çekiliş sonuçlarıyla online bilet sorgulama imkanı ile millipiyangoonline.com'dan bilet numaranız ile ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz. Şans oyunu meraklılarının gözü şimdi On Numara sonuçlarında. İşte, 26 Ekim On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.

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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bilet sorgulama ekranı ile çekiliş sonuçlarını bilet numaranız ile öğrenebileceksiniz. İşte, On Numara sonuç sorgulama ekranı.

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2ON NUMARA SONUÇLARI
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ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor.

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Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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