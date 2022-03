On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 7 Mart 2022 On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar

7 Mart On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Her hafta Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleşen On Numara canlı çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. On Numara bilet sorgulamalarınızı telefon ile mobil uygulamadan ya da aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.



ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN