On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 21 Mart On Numara sonuçları belli oldu

On Numara sorgulama ekranı Sisal şans tarafından 21 Mart'ta yapılan çekilişin ardından erişime açıldı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılan On Numara canlı çekilişi noter huzurunda saat 20:00’da gerçekleştirildi. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 10 bilen 1 kişiye çıktı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları aşağıdaki ekrandan ya da On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek.



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