Ön Lisans KPSS sınavı ve başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM'den gelen bilgiler

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için başvurular online olacak. Bu gelişmenin ardından şimdi de Ön Lisans KPSS başvuruları gündem oldu. İşte, KPSS Önlisans başvuruları hakkında bilgiler...