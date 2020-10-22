Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) iki yılda bir organize ettiği KPSS Ön lisanS oturumuna bu yıl da yüz binlerce kişi katılım başvurusunu tamamladı. Günlerdir sınava hazırlık yapan memur adayları, şimdi de sınavların yapılacağı günü sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...