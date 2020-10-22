Ön Lisans KPSS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu!
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr ' internet adresinden açıklandı. Bu gelişmenin hemen ardından iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezunların başvuru yapabildiği KPSS Ön lisans oturumunun tarihi merak konusu oldu. Ön lisans KPSS'nin sınav giriş yerleri de geçen günlerde belli olmuştu. Gözler şimdi sınavın düzenleneceği tarihte. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) iki yılda bir organize ettiği KPSS Ön lisanS oturumuna bu yıl da yüz binlerce kişi katılım başvurusunu tamamladı. Günlerdir sınava hazırlık yapan memur adayları, şimdi de sınavların yapılacağı günü sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül tarihlerinde yapıldı. Adaylar 80 TL olan sınav ücretini KPSS başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde ödediler.
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.