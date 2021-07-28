Ön Lisans KPSS ne zaman? İşte Ön Lisans KPSS oturumu hakkında son gelişmeler

Devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ön lisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ön Lisans KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Ağustos ayına kısa bir süre kalması birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ön lisans yani iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. İşte, Ön Lisans KPSS oturumu hakkında son gelişmeler...