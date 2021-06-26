Gündem Haber Giriş: 26 Haziran 2021 - 22:15 | 26 Haziran 2021 - 22:15

Ön Lisans KPSS ne zaman? İşte KPSS Ön Lisans KPSS hakkında son gelişmeler

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ön lisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Ön Lisans KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına kısa bir süre kalması birlikte en çok merak edilen konulardan biri de ön lisans yani iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. Peki, Ön Lisans KPSS ne zaman?