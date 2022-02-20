Ön lisans KPSS ne zaman? 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Ön lisans için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda, YKS başvurularının başlamasının ardından gözler Ön lisans KPSS takvimine çevrildi. 2 yıllık bölümlerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS 2022 Ön lisans sınavı, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri...
KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.