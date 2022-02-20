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Ön lisans KPSS ne zaman? 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri belli oldu

#KPSS#ÖSYM

Kamuda memur olmayı bekleyen adayların gündemine, Ön lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri gelmeye başladı. 2022 KPSS Ön lisans başvuruları ÖSYM'nin yapacağı açıklamanın ardından AİS ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS Ön lisans başvuru işlemleri ağustos ayında gerçekleşecek. Peki, Ön lisans KPSS ne zaman?

1/3Ön lisans KPSS ne zaman 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Ön lisans için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda, YKS başvurularının başlamasının ardından gözler Ön lisans KPSS takvimine çevrildi. 2 yıllık bölümlerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS 2022 Ön lisans sınavı, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri...

2/3Ön lisans KPSS ne zaman 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri belli oldu

KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/3Ön lisans KPSS ne zaman 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri belli oldu

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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#KPSS#ÖSYM