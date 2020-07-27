Ön lisans KPSS ne zaman? 2020 KPSS ön lisans sınavı başvuru tarihleri
2020 yılında yapılması planlanan KPSS Ön lisans sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM'nin açıklamalarını araştıran vatandaşlar, sorularına yanıt arıyor. Peki, Ön lisans KPSS ne zaman?
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Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran yüz binlerce ön lisans mezunu, 2020 KPSS ön lisans sınavı başvurularına odaklandı. Başvuruların ardından en çok merak edilen ise sınavın uygulanacağı tarih. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.