Ön Lisans KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS başvurularında son bilgiler

Üniversitelerin iki yıllık bölülerinden mezun vatandaşları ilgilendiren Ön Lisans KPSS oturumları için heyecan dorukta. Lisans düzeyi için başvuruların başlaması ile şimdi de Ön Lisans düzeyi oturumu başvuruları gündem oldu. İşte, KPSS Önlisans başvuruları hakkında bilgiler...