Ön Lisans KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS başvurularında son bilgiler
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için başvurular online olacak. Bu gelişmenin ardından şimdi de Ön Lisans KPSS başvuruları gündem oldu. Peki, Ön Lisans KPSS başvuruları ne zaman?
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Üniversitelerin iki yıllık bölülerinden mezun vatandaşları ilgilendiren Ön Lisans KPSS oturumları için heyecan dorukta. Lisans düzeyi için başvuruların başlaması ile şimdi de Ön Lisans düzeyi oturumu başvuruları gündem oldu. İşte, KPSS Önlisans başvuruları hakkında bilgiler...
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Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor.
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KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.