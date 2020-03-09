Ömür Gedik: Tabii ki telefonu suyun altında yıkamadım



Onur Baştürk:

Müthiş gizemli bir açıklama! Demek ki Emina kitapta Defne’nin adının geçmesinden rahatsız olmuş. Bu cümleden onu anlıyorum ben.

Cengiz Semercioğlu:

Bir arkadaş ya da başka bir kadından değil, daha çok editoryal bir durumdan bahsediyor gibi geldi bana. Konuşmasının devamında “Mustafa bu işlerden anlamaz” da diyor çünkü. Muhtemelen yayınevi ya da kitabın editörlerinin gazına geldiğini söylüyor. Açıkçası ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Satış için güzel bir PR unsuru olarak kullanıldı Defne Samyeli.

Ömür Gedik:

Sansasyon olsun diye yayınevleri kitaplarda medyatik isim ve olayların kullanılmasını isterler genelde. Emina ya yayınevini ya da pek sevmediğini anladığımız Mustafa’nın bir arkadaşını kastetmiştir herhalde.