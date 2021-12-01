Nuray BABACAN
Omikron hazırlığı! Sıkı korunma hızlı tarama
Türkiye dünyayı yeniden alarma geçiren Omikron virüsüne karşı önlem alırken hem aşısızları hem aşılıları içeren hızlı bir tarama gündemde. Uzmanlar bu süreçte en temel kurallar olan ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsünü hatırlatıp “Tam siper korunmalıyız” diyor.
Aşılama hızının dünya genelinde çok düşük olduğu bölgelerde koronovirüs hızlı mutasyona uğrayabiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Afrika’da aşılama oranının çok düşük olması, virüsün değişim geçirmesine uygun altyapı sağlıyor.
HIZLI TARAMA VE KORUNMA
Türkiye’de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omikron’un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, “Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli” diyor.
ÜÇ AY GEREKECEK
Mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak aşılara bu varyanta karşı yeni antijenik özellikler yüklemek için en az üç ay gerekiyor. Aşıların dönüşümünün sağlanmasının ardından, gerekirse takvim yeniden belirlenecek. Aşının hangi aşamada kimlere, nasıl yapılacağının haritasını çıkarmak gerekecek.
TAM SİPER KORUNMA
Yapılan değerlendirmelerde, kış koşulları da dikkate alınarak, korunma konusunda eski reflekslere dönülmesi gerektiği vurgulanıyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin şart olduğu, gelişmelerin izlenerek, yeni varyant tam olarak anlaşıldıktan sonra, farklı önlemlere geçilebileceği belirtiliyor.
Özellikle yüksek aşılanma oranına sahip ülkelerde kısıtlamaların gevşetildiği bir dönemde ortaya çıkan yeni varyanta karşı eski sıkı önlemler bir bir geri geliyor.
AŞILILAR DAHA HAFİF GEÇİRİYOR
Omikron vakalarının ilk olarak görüldüğü Güney Afrika, düzenlenen basın brifingiyle vaka üzerine yapılan gözlemleri paylaştı. Uzmanlar, aşırı yorgunluk, kuru öksürük ve terleme olarak sıraladıkları Omikron varyantının, henüz veriler netleşmemiş olsa da aşılanmış kişilerde daha hafif atlatıldığını vurguladı.
HASTANEYE YATIŞLAR
Ancak Omikron varyantının ilk görüldüğü yer olan Güney Afrika’nın Gauteng bölgesinde hastaneye yatışların yüzde 330 arttığı belirtildi. Kasım ayı başında 120 olan COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışlar önceki hafta 276’ya geçtiğimiz hafta ise 580’e çıktı. Ülke genelinde de 500 dolaylarında seyreden haftalık yeni vaka ortalaması geçtiğimiz hafta 4 bin 500’e çıktı. Ülkenin en büyük kenti Johannesburg’un da bulunduğu ve 12 milyon kişiyle en yüksek nüfuslu bölgesi olan Gauteng’de aşılanma oranı yüzde 40’ın altında.