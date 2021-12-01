Omikron hazırlığı! Sıkı korunma hızlı tarama

HIZLI TARAMA VE KORUNMA

Türkiye’de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omikron’un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, “Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli” diyor.