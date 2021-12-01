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Gündem
Nuray BABACAN
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 07:00 | 

Omikron hazırlığı! Sıkı korunma hızlı tarama

Türkiye dünyayı yeniden alarma geçiren Omikron virüsüne karşı önlem alırken hem aşısızları hem aşılıları içeren hızlı bir tarama gündemde. Uzmanlar bu süreçte en temel kurallar olan ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsünü hatırlatıp “Tam siper korunmalıyız” diyor.

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Güney Afrika’da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.
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Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının koronavirüsün bu varyantıyla ilgili ortaya koyacağı kesin sonuçlara kadar, ‘tam korunma ve hızlı virüs taraması’ öneriliyor.
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Aşılama hızının dünya genelinde çok düşük olduğu bölgelerde koronovirüs hızlı mutasyona uğrayabiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Afrika’da aşılama oranının çok düşük olması, virüsün değişim geçirmesine uygun altyapı sağlıyor.
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Omikron varyantının görüldüğü bölgelerde, aşılama oranının düşük olmasının yanı sıra, AIDS gibi riskli hastalık gruplarının çok olduğu belirtiliyor. Bu tür bölgelerde virüs riskli insan konağında 3-4 ay kalabiliyor. Normalde pozitiflik süresi ise 2-3 hafta.
5HIZLI TARAMA VE KORUNMA

HIZLI TARAMA VE KORUNMA

Türkiye’de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omikron’un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, “Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli” diyor.
6ÜÇ AY GEREKECEK

ÜÇ AY GEREKECEK

Mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak aşılara bu varyanta karşı yeni antijenik özellikler yüklemek için en az üç ay gerekiyor. Aşıların dönüşümünün sağlanmasının ardından, gerekirse takvim yeniden belirlenecek. Aşının hangi aşamada kimlere, nasıl yapılacağının haritasını çıkarmak gerekecek.
7TAM SİPER KORUNMA

TAM SİPER KORUNMA

Yapılan değerlendirmelerde, kış koşulları da dikkate alınarak, korunma konusunda eski reflekslere dönülmesi gerektiği vurgulanıyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin şart olduğu, gelişmelerin izlenerek, yeni varyant tam olarak anlaşıldıktan sonra, farklı önlemlere geçilebileceği belirtiliyor.
8DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omikron’un ‘yüksek küresel risk oluşturduğunu’ açıklarken tüm dünya alarmda. Hızla yayılan virüsün son olarak Japonya’da ve Fransa’nın denizaşırı toprağı Hint Okyanusu’ndaki La Reunion adasında da görüldüğü bildirildi.
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Özellikle yüksek aşılanma oranına sahip ülkelerde kısıtlamaların gevşetildiği bir dönemde ortaya çıkan yeni varyanta karşı eski sıkı önlemler bir bir geri geliyor.
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İngiltere’de toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takmak yeniden zorunlu oldu. ABD’nin New York kentindeki caddelerde test merkezleri kuruldu. Hollanda Afrika’dan gelen yolculara havalimanında tes yapmaya başladı. Nijerya gibi Afrika ülkelerinde aşılama hızlandı.
11AŞILILAR DAHA HAFİF GEÇİRİYOR

AŞILILAR DAHA HAFİF GEÇİRİYOR

Omikron vakalarının ilk olarak görüldüğü Güney Afrika, düzenlenen basın brifingiyle vaka üzerine yapılan gözlemleri paylaştı. Uzmanlar, aşırı yorgunluk, kuru öksürük ve terleme olarak sıraladıkları Omikron varyantının, henüz veriler netleşmemiş olsa da aşılanmış kişilerde daha hafif atlatıldığını vurguladı.
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Varyantın yayıldığı Tshwane kentinde hastaneye yatanların yüzde 87’sinin aşılanmamış hastalardan oluştuğu belirtildi. Uzmanlar ayrıca mevcut vakalarda tat ve koku kaybı yaşanmadığını aktardı.
13HASTANEYE YATIŞLAR

HASTANEYE YATIŞLAR

Ancak Omikron varyantının ilk görüldüğü yer olan Güney Afrika’nın Gauteng bölgesinde hastaneye yatışların yüzde 330 arttığı belirtildi. Kasım ayı başında 120 olan COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışlar önceki hafta 276’ya geçtiğimiz hafta ise 580’e çıktı. Ülke genelinde de 500 dolaylarında seyreden haftalık yeni vaka ortalaması geçtiğimiz hafta 4 bin 500’e çıktı. Ülkenin en büyük kenti Johannesburg’un da bulunduğu ve 12 milyon kişiyle en yüksek nüfuslu bölgesi olan Gauteng’de aşılanma oranı yüzde 40’ın altında.
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