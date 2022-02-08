OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ nelerdir? Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? Omicronun ilk belirtisi (semptom) belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Fenerbahçe - Kayserispor maçının 11leri belli olduFenerbahçe - Kayserispor maçının 11'leri belli oldu!#Süper Lig
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan İsrail açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması#Mevlüt Çavuşoğlu
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
HABERLERGündem Haberleri

OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ nelerdir? Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? Omicronun ilk belirtisi (semptom) belli oldu

#Omicron#Koronavirüs#Grip

Omicron varyantının belirtileri, dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını ile gündemde yer almaya devam ediyor. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu tespit edilen omicron belirtilerinin grip ve soğuk algınlığı ile olan farkları bilim insanları tarafından açıklandı. Türkiye'de ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları artarken ABD'li doktor omicronu ele veren ilk semptomların üst solunum yolu sıkıntıları olduğunu belirtti. Peki, omicron varyantının belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? İşte, omicron belirtileri hakkında ayrıntılar...

1/5OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ nelerdir Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi Omicronun ilk belirtisi (semptom) belli oldu

Omicron belirtileri neler? sorusu Türkiye'de yaygın görülen soğuk algınlığı ile öne çıkan konulardan oldu. Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.

2/5OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR

OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

3/5OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

4/5OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ nelerdir Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi Omicronun ilk belirtisi (semptom) belli oldu

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

5/5HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Koronavirüs#Grip