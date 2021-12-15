Omicron varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Omicron varyantının farklı ve belirtileri
Koronavirüste yeni kabusun adı Omicron varyantı oldu. Omicron varyantı ile ilgili olarak bilim insanları çalışmalarını sürdürürken Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi. Peki, Omicron varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Omicron varyantının farklı ve belirtileri
(Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi. Omicron adı verilen yeni varyant kısa süredir birçok ülkeye yayıldı. Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüsle mücadele sürerken Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyant, Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de tespit edildi.
TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü bilgisini verdi. "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
ANA BELİRTİ KAŞINTI HİSSİ
Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.