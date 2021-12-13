Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron varyantı Türkiye’de nerelerde görüldü? Bakan Koca duyurdu

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ

ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.



'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.



BU SEMPTOMLARA DİKKAT



Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.



Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.



Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.