Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron varyantı hakkında bilgiler
Omicron varyantı gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir mutasyonun adı olan omicron varyantı ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yapmış ve varyantın ülkemizde hangi illerde görüldüğünü açıklamıştı. Peki, omicron varyantı belirtileri nelerdir?
Omicron varyantı belirtileri merak ediliyor. New York merkezli bir acil servis doktoru olan Craig Spencer aşılı kişilerde daha farklı Omicron semptomları gördüklerini duyurdu. Spencer üç aşısı olan kişilerde hafif semptomlar gördüklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı; 'Hafif derken çoğunlukla boğaz ağrısını kastediyorum. Ayrıca biraz yorgunluk, belki biraz kas ağrısı. Nefes almada zorluk yok. Nefes darlığı yok.'
OMİCRON’A KARŞI NE YAPMALIYIZ?
neler yapılması gerektiğini tek tek sıraladı. İşte Bakan Koca’nın paylaşımı:
Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde;
1. Kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli
2. Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli
3. Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli
Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde;
1. Kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli
2. Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli
3. Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli
4. Sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız.
5. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız.
Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.
5. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız.
Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.
OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ
ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.