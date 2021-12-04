Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
Omicron varyantı endişe vermeye devam ediyor. Aşı ve ilaç gelişmelerine rağmen yeni varyantların ortaya çıktığı Koronavirüs'te en yeni varyant haberi Güney Afrika'dan geldi. Omicron ismi verilen varyantın ortaya çıktığını ifade eden bilim insanları, durumun incelenmeye devam edildiğini ifade etti. Diğer taraftan Omicron varyantı için açıklama yapan DSÖ, durumu endişe verici olarak tanımladı. İşte, Omicron varyantı hakkında bilgiler
Omicron varyantı belirtileri Koronavirüs salgınında kaygıları artırmaya devam ediyor. Şu ana kadar pek çok varyantın gözlemlendiği Koronavirüs'te bu kez yeni varyant ise Omricon olarak adlandırıldı. Güney Afrika kökenli olduğu belirlenen Omricon varyantı, bazı ülkelerin seyahat kısıtlamasına gitmesine neden oldu. Henüz yeni olması nedeniyle tam anlamıyla etkileri gözlemlenemeyen Omricon varyantı, daha hızlı yayılım gösterebiliyor. Peki, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte, o detaylar
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli Omicron varyantı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Bu varyantla ilgili dikkat çekici noktalardan biri, Afrika’da genom analizlerinin daha az yapılmasından dolayı uzun bir süre gözden kaçmış olma ihtimali. Ve biz son halini görüyoruz. Ya da orada bağışıklık sorunu olan kişilerdeki uzamış enfeksiyonlar sırasında seçildi ki, bağışıklık sorunu olanlarda uzamış enfeksiyon sık görülür. Çünkü soy ağacına bakınca evrimsel olarak bunun ara formlarını görmüyoruz. Birden bire ve son derece farklılaşmış haliyle ortaya çıktı.
Bu varyantla ilgili dikkat çekici noktalardan biri, Afrika’da genom analizlerinin daha az yapılmasından dolayı uzun bir süre gözden kaçmış olma ihtimali. Ve biz son halini görüyoruz. Ya da orada bağışıklık sorunu olan kişilerdeki uzamış enfeksiyonlar sırasında seçildi ki, bağışıklık sorunu olanlarda uzamış enfeksiyon sık görülür. Çünkü soy ağacına bakınca evrimsel olarak bunun ara formlarını görmüyoruz. Birden bire ve son derece farklılaşmış haliyle ortaya çıktı.
OMİCRON BULAŞICI MI?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Virüsler mutasyon geçirir. Yani yapılarında ufak tefek değişiklik olur. Bunu da bizim bağışıklık sistemimizden, aşıdan kaçmak için yapıyor. Genelde tek bir değişiklik olurken, bu defa çok sayıda mutasyon aynı anda oldu. Bu virüs tehlikeli mi bilemiyoruz. Henüz gözlemleniyor. Her mutasyon tehlikeli değildir, bazıları hayırlıdır. Ancak Omicron çok daha hızlı yayılıyor. Tehlikeli olup olmadığını zaman içinde anlayacağız.
Prof. Dr. Kenan Midilli: Omicron varyantı bilinen tüm varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon içeriyor. Bu yeni kaygı verici varyantın alfa, beta, gamma ve delta gibi diğer kaygı verici varyantlarla ortak mutasyonlara ilave mutasyonları da var. Bu da önceki varyantların bulaşıcılık, aşılardan kaçma gibi özelliklerindeki değişikliklerden sorumlu olan mutasyonların Omicron’da daha da zenginleşmiş halde bulunduğu anlamına geliyor. Hakim varyant olup olmayacağını kesin bir şekilde söylemek için henüz erken, yoğun bir şekilde inceleniyor.
ÖLÜMCÜL MÜ?
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: COVID-19’da çok fazla mutasyon oluştu. Hepsinde panik olduk. Sadece iki varyant hakim oldu. Bu da hakim olacak mı zaman gösterecek. Öldürücü olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anki hedefimiz ülkemize girmesini engellemek. Ne kadar geç sokarsak o kadar iyi. Hemen endişe etmemeliyiz.
Prof. Dr. Kenan Midilli: Güney Afrika’da çok hızlı yayılması ve günlük vaka sayılarının artış hızı kaygı verici ve buralarda deltayı geçebileceğine işaret ediyor. Sahip olduğu mutasyonlarına bakıldığında geçirilmiş enfeksiyon ya da aşılamalar sonucu kazanılmış bağışıklıktan kaçabilme potansiyeli yüksek görünüyor. Durum birçok açıdan virüsün lehine görünüyor.
VAR OLAN AŞILAR ETKİLİ Mİ?
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Elimizdeki mevcut aşıların bu varyanta etkili olup olmadığına aşı firmaları bakacak. Etkili değilse, hatırlatma dozlarında bu virüsü kapsayacak şekilde düzenleme yapılacak. Şu anda biz de ülke olarak aşımızı izole ettiğimiz ilk virüsten ürettik. Zaman içinde yeni varyantları yapan virüsleri de izole ediyoruz. O virüslere karşı etkili değilse inaktif aşımızı da güncelleyebiliriz.
Prof. Dr. Kenan Midilli: Klinik olarak belirtilerinde henüz dikkat çeken bir farklılık yok. Ancak incelenmekte olduğundan yine bir şey söylemek için henüz erken. Ama şunu söyleyebilirim; aşılar büyük olasılıkla tümüyle etkisiz kalmayacaktır. En olumsuz senaryonun gelişmesi halinde bile aşılanma kritik önemini koruyacaktır. Mevcut aşılar enfeksiyona karşı tam olarak korumasa da ağır hastalık gelişimine ve ölümlere karşı bizi koruyacaktır.