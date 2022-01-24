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Omicron varyantı koronavirüs test (PCR) sonucunda çıkıyor mu? Kovid-19 test sonucu kaç günde, saatte çıkar?

#Koronavirüs Test Sonucu#Kovid 19 Test#E Nabız

PCR testi, aşısız veya aşısı tamamlanmayanlardan belirli yerlere girişte talep edilebiliyor. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılıyor. Yeni varyantlardan biri olan ve kısa sürede vaka sayısının katlanmasına neden olan omicron varyantının test sonuçlarında gözüküp, gözükmediği de merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, PCR testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar?

1/8Omicron varyantı koronavirüs test (PCR) sonucunda çıkıyor mu Kovid-19 test sonucu kaç günde, saatte çıkar

PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Test alınma sırasında size verilen barkod numaranızla birlikte TC Kimlik numaranızı da girerek Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Testin yapıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde açıklanabilmektedir. İşte PCR testi sonucu öğrenme ekranı ve detaylar

2/8Omicron test sonucunda görünüyor mu

Omicron test sonucunda görünüyor mu?

Koronavirüs PCR testlerinde sonuç ekranınızda sadece negatif ve pozitif bilgileri yer almaktadır. Virüs varyantı test sonuçlarında gözükmemekte.

3/8Omicron varyantı nasıl anlaşılıyor

Omicron varyantı nasıl anlaşılıyor?

Testte virüsün üç genine bakılıyor; Spike, nükleokapsit ve zarf... Bu üç genden S olarak adlandırılan Spike geni yüksek ise Omicron olma ihtimali daha yüksek oluyor.

4/8PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.

5/8Omicron varyantı koronavirüs test (PCR) sonucunda çıkıyor mu Kovid-19 test sonucu kaç günde, saatte çıkar

Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.

6/8PCR TESTİ NASIL YAPILIR

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır.

7/8Omicron varyantı koronavirüs test (PCR) sonucunda çıkıyor mu Kovid-19 test sonucu kaç günde, saatte çıkar

Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir.

8/8KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir. Hastanelerde sabah 09:00-13:00 arasında alınan test sonuçları 16:00'dan sonra sonuca ulaşmaktadır.
Test sonuçlar e-nabız hesabınızdaki tahlil sonuçları sekmesinde yer almaktadır.

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