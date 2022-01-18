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Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görülüyor? Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün yaş grubu dağılımını açıkladı!

#Omicron#Bilim Kurulu#Koronavirüs

Omicron varyantının hangi yaş gruplarında görüldüğü, koronavirüs salgını devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Küresel olarak yayılan ve daha hızlı bulaşan Omicron varyantı Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesini oluşturdu. Dünyanın dört bir yanında vaka sayıları artarken, kritik toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir. Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır." ifadelerini kullandı. Peki, Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görüldü? İşte, Bakan Koca'nın vaka yaş dağılımı hakkında yaptığı açıklamalar.

1/5Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görülüyor Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün yaş grubu dağılımını açıkladı

Omicronun yaş gruplarına göre dağılımı hakkında Bakan Koca'dan önemli açıklama geldi. 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçerken Omicron'un yayılması ile yaş grupları da gündeme geldi. Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ünün 12-19 yaş aralığında, yüzde 4’ünün 20-34 yaş aralığında olduğunu belirtti.

2/5OMİCRON VARYANTININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

OMİCRON VARYANTININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından Omikron varyantının salgın seyrine etkisi, Kovid-19 için alınması gereken tedbirler ve aşı gündemiyle ilgili bir açıklama paylaştı.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve Aşı programımız gündemi ile toplanmıştır. Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir.

3/5Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görülüyor Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün yaş grubu dağılımını açıkladı

Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13’ü 12-19 yaş aralığında, %34’ü 20-34 yaş aralığında, %29’u 35-49 yaş aralığında, %16’sı 50-64 yaş aralığında ve %8’i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11’i hastaneye yatmış, %3.11’i yoğun bakıma girmiş ve %0.99’u entübe edilmiştir.

4/5OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

İngiltere'den gelen son haber Omicron'da iki yeni semptoma işaret ediyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğünü belirtiyor.

ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) de Mide bulantısı ve kusmayı Koronavirüs belirtileri arasında gösteriyor.

Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Kovid-19'da en çok görülen semptomlar şöyle...

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Tükenmişlik

Kas veya vücut ağrıları

5/5Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görülüyor Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün yaş grubu dağılımını açıkladı

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

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#Omicron#Bilim Kurulu#Koronavirüs