Omicron varyantı hangi yaş gruplarında görülüyor? Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca koronavirüsün yaş grubu dağılımını açıkladı!

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.



İngiltere'den gelen son haber Omicron'da iki yeni semptoma işaret ediyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğünü belirtiyor.



ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) de Mide bulantısı ve kusmayı Koronavirüs belirtileri arasında gösteriyor.



Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Kovid-19'da en çok görülen semptomlar şöyle...



Ateş veya titreme



Öksürük



Nefes darlığı veya nefes almada zorluk



Tükenmişlik



Kas veya vücut ağrıları



